Yhdysvaltain demokraattipresidentti Joe Biden joutui juhannuksena jälleen taivastelumoodiin, paheksumaan maailman vääryyttä.

Niin Bidenilla on tapana tehdä, kun päätöksenteon rakenteet vievät asioita eri suuntaan kuin hän maailman mahtavimpana päättäjänä toivoisi. Niin käy usein silloin, kun republikaaneilla tai Vladimir Putinin kaltaisilla maailman epädemokraattisilla johtajilla on valta päättää jostakin, vaikka Biden mitä sanoisi. Joukkoampumisten jälkeisen aselakikeskustelun kohdalla Bidenilta on saattanut päästä sydämistynyt "herran tähden".