Joko tällä kertaa onnistuisimme? Uutinen kirjamessujen paluusta Ouluun ilahdutti, mutta samalla on tunnustettava, että kyseessä on rohkea veto Oulun kirjailijaseuralta.

Mieleen vyöryy messujen töyssyinen ja poukkoileva historia kaupungissamme. Sen perusteella on helpompi luetella, mikä kaikki voi mennä pieleen.

1. Tapahtuma ei löydä paikkaansa

Yrityksen puutteesta oululaisia ei ainakaan voi syyttää. Kirjamessuja on Oulussa järjestetty aina 2000-luvun alusta lähtien aina koronavuosien vaihtelevalla menestyksellä – ja vaihtelevin tavoin.

Kun ajankohta on muuttunut jatkuvasti, on selvää, että yleisön sitouttaminen on vähintäänkin haasteellista ilman ankaraa markkinointia.