Analyysi

Samalla kun Suomessa katsellaan järkyttyneinä teloituskuvia Kiovan esikaupungeista, Vladimir Putinia liehittelevät poliitikot kasvattavat kannatustaan Euroopassa. Moskovan veriteot heittävät varjon myös sunnuntaisiin Ranskan presidentinvaaleihin. Käänteet mielipidemittauksissa ovat odottamattomia.

Vaaleista piti tulla läpihuutojuttu istuvalle presidentille Emmanuel Macronille, joka on pitänyt korkeaa diplomaattista profiilia EU:n tämänhetkisen puheenjohtajavaltion johtajana. Macron on rakentanut itsestään kuvaa suuresta ranskalaisesta poliitikosta, joka pystyy ottamaan johtajuuden Euroopassa nyt, kun Saksa vielä hakee omaansa ja Britannia on ulkona EU:sta.