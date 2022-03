Analyysi

Olen työskennellyt Moskovassa Boris Jeltsinin ja Vladimir Putinin aikakaudella. Olen tuntenut paljon urhoollisia toimittajakollegoita ja kuvaajia, joiden kanssa olen vuosien mittaan tehnyt yhteistyötä.

Heistä Novaja Gazetan toimittaja Anna Politkovskaja murhattiin lokakuussa 2006. Suurin osa muista suorasanaisista Putinin arvostelijoista on vaihtanut ammattia: eräs on ihmisoikeusasianajaja, toinen humanitaarisessa työssä. Monet venäläiset rehelliset kollegat ovat muuttaneet muualle Eurooppaan, mukaan lukien Ukrainaan, jatkamaan työtään. Osa on Israelissa, osa Yhdysvalloissa.