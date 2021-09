Oulu

Harjoitusottelut eivät sujuneet Kärpiltä toivotunlaisesti. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Syksyllä 2017 näihin aikoihin Kärpät löi kaikki ällikällä. Pikkupedot olivat syväkyykänneet edellisellä kaudella pahasti, mutta iskivät heti harjoituspeleissä Ruotsin suurseurat Skellefteån ja Luulajan köysiin murskalukemin.

Kausi päättyi lopulta mestaruusjuhliin.

Myös tänä syksynä Kärpillä on takanaan vaisu sesonki, mutta harjoituskausi lupailee nyt kaikkea muuta kuin mestaruusjuhlia. Kärpät lähtee lauantaina käynnistyvään liigakauteensa vuosikausiin suurimpien kysymysmerkkien saattelemana.

Joukkue on uudistunut paljon, eikä kaikille tärkeimmille pelipaikoille ole löydetty kovinkaan kärppämäisiä vahvistuksia. Perinteisesti joukkueen kolme tärkeintä pelipaikkaa ovat järjestyksessä ykkösmaalivahti, -sentteri ja -puolustaja.

Kärppien tärkeimmän pelipaikan kohtalo venyi Pekka Rinne -unelmoinnissa luvattoman pitkälle. Lopulta käteen jäi koko uransa itäliigoissa kiekkoillut venäläisvahti Stanislav Galimov. Todistettavasti kiekkoja aikanaan pysäyttämään kyenneellä Galimovilla on takanaan kuitenkin useampia rikkonaisia kausia eri KHL-seuroissa.

Melkoista venäläistä rulettia, joku voisi sanoa.

Punainen lanka kadoksissa

Kärppien ykkössentteri oli lähtökohtaisesti amerikkalaishyökkääjä Casey Wellman, mutta jo muutaman viikon jälkeen vaakakuppi kallistui sittenkin kanadalaisen Troy Bourken suuntaan. Jo se kertoo omaa kieltään joukkueen toiseksi tärkeimmän pelipaikan turbulenssista.

Puolustuksen tukipilariksi palasi kansainvälisen tason huippupakki Atte Ohtamaa, jonka pelitaitojen ylle ei kysymysmerkkejä tarvitse piirrellä. Ohtamaan kohdalla katseet kääntyvät puolustajan itsensä luomiin paineisiin ja odotuksiin. Edellisellä visiitillään pari vuotta takaperin Ohtamaa ei löytänyt tasapainoa näissä asioissa, ja se näkyi otteissa kaukalossa.

Kärppien kiekollisen ykköspakin valtikka periytyi puolestaan Topi Niemelälle. Viime kaudella nuorten MM-kisojen parhaaksi puolustajaksi valittu Niemelä on repaleisen kauden jälkeen kovassa painepaikassa ykköspakkiparissa ja -ylivoimassa.

Kirjoittamaton kortti on myös ensimmäistä kauttaan päävalmentajana aloittava Lauri Mikkola, jonka niskaan on ladattu valtavat odotukset. Kärppien valmentajaputkessa pitkään marinoitunut Mikkola on saanut ennätyspitkän valmistautumisajan, sillä jääliläisen valmennuspesti julkistettiin jo lähes kaksi vuotta sitten.

Harjoituskauden perusteella Mikkola ei ole muokannut Mikko Mannerin luomaa pelitapaa kovinkaan paljon. Viime kaudella Kärpät kuitenkin kadotti Mannerin systeemin punaisen langan. Mikkolan pitäisi saada nyt langanpäästä kiinni. Harjoituskaudella hän ei vielä saanut.

Vaikka kysymysmerkkejä on paljon, myös valmiita vastauksia on jo jonkin verran. Saku Mäenalanen ja Ville Leskinen ovat liigatasolla tähtitason tekijöitä. Myös Mika Pyörälän ja Juhamatti Aaltosen kohdalla tiedetään tarkkaan mitä saadaan.

Kärpät ei ole ollut kohta kahteen vuoteen tuloksellisesti Liigan kärkiseuroja. Tammikuusta 2020 lukien keskiarvosijoitus keikkuu kuudennen paikkeilla. Sille suunnalle on syytä tähdätä runkosarjaodotukset tälläkin kertaa.