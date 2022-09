Analyysi

Ukrainan asevoimat ovat vapauttaneet viime päivinä yli 2 500 neliökilometrin maa-alueen Venäjän sotilasmiehityksen alta. Alue vastaan suunnilleen Kolarin kunnan pinta-alaa Lapissa tai Kajaanin kaupungin maita Kainuussa, vähän naapurikuntienkin metsillä lihotettuna ja selvästi meikäläistä tiiviimmin asutettuna.

Venäjän hyökkäyssota naapurivaltion tuhoamiseksi on kärsinyt ankaran takaiskun ja ukrainalaisten mukaan venäläissotilaat on pakotettu pakenemaan Koillis-Ukrainasta paniikissa. Venäläisittäin vetäytymistä Harkovan alueella on luonnehdittu "uudelleenryhmittäytymiseksi".