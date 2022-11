Donald Trump ei ole ehdolla näissä vaaleissa, mutta republikaanien vaalikampanjaa värittävät yhä hänen viimekertaiset valheensa varastetusta voitosta. Puolueen kannattajat juhlivat Trumpia, kun tämä oli sunnuntaina Miamissa tukeakseen Floridan senaattorin Marco Rubion uudelleenvalintaa. Kuva: CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Analyysi

Amerikkalainen politiikka on kiihkeää ja värikästä, mutta kiinnostavuuden kääntöpuolena puolueiden esittämät väitteet perustuvat harvoin vääntelemättömiin tosiasioihin. Tiistaina 8. marraskuuta huipentuvissa välivaaleissa ex-presidentti Donald Trumpin johdonmukainen ja sitkeä valehtelu viime presidentinvaalien tuloksesta on osoittautumassa kannattavaksi.

Republikaanien lähes 600 ehdokkaasta karkeasti puolet on mediatietojen – kuten The Washington Postin selvityksen – mukaan vaalien kiistäjiä (election deniers). Näistä Trumpin valheita vaalituloksesta uskovista ja levittävistä republikaaniehdokkaista enemmistö on tulossa valituksi.