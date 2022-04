Sunnuntaina on kaksi kuukautta siitä, kun Venäjän federaation joukot lähetettiin täyteen sotaan Ukrainan alueelle. Suurhyökkäyksellä presidentti Vladimir Putin ei ole toistaiseksi saavuttanut oikein mitään, ellei saavutukseksi lasketa Ukrainaan ja Ukrainan asukkaisiin kohdistettua tuhoa ja Venäjän eristämistä maailmantaloudesta.

Viisi miljoonaa ihmistä on paennut Ukrainasta ulkomaille suursodan alettua 24. helmikuuta. Vielä useampi on joutunut lähtemään kotoaan tai menettänyt asuntonsa ohjusiskuissa. YK:n ihmisoikeuskomissaarin tiedossa oli 17. huhtikuuta 2 072 vahvistettua siviilikuolemaa, mutta todellinen määrä on suurempi. Siviiliuhrien joukossa on kolminumeroinen määrä lapsia.