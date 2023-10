SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta on esiintynyt syksyn aikana julkisuudessa melko maltillisesti. Sen sijaan monen SAK:laisen liiton puheenjohtajalta on kuultu suoraa lakkopuhetta Suomen pysäyttämisestä. Kuva: Aleksi Vienonen

Analyysi

Ay-liikettä on vuosikymmenet moitittu siitä, että se ei edusta enää nykymaailmaa. On sanottu, että maailma on ajanut ammattiliittojen ohi.

Tällä viikolla näin tapahtui aivan konkreettisti, kun ulko- ja turvallisuuspolitiikan tapahtumat meillä ja maailmalla ajoivat kotimaisten yleislakkopuheiden ohi mediassa ja politiikassa.