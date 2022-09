Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus esitteli torstaina esityksensä ensi vuoden budjetiksi. Suomi ottaa lisävelkaa 8,1 miljardia euroa, vaikka velkaantumistahdin piti hidastua. Kuva: Lauri Heikkinen

Analyysi

Suomi jakaa nyt rahaa todella isolla kädellä. Sähkön kallistuminen avaa valtion rahanyörit lähes miljardin euron arvoisille sähkötuille ja verovähennyksille. Valitulla tukilinjalla Suomi jatkaa jopa odotuksia mittavamman velkaantumisen tiellä, mikä avaa tilaa kritiikille.

Pitkään jatkunut poru Suomen velkaantumisesta on pysynyt tauolla koronan ja Venäjän sotatoimien takia. Velkaantumiseen on myös totuttu: sitä on jatkunut jo finanssikriisistä 2009 lähtien. Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitukselle on annettu tilaa toimia poikkeusoloissa. Suomi on myös poliittisissa vaihtoehdoissa elänyt eräänlaista sota-aikaa.