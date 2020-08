Sebastian Ahon kausi NHL:ssä oli henkilökohtaisella tasolla erinomainen, mutta hänen joukkueensa Carolina Hurricanesin pudotuspelitaival jäi lyhyeksi. Kuva: Pekka Peura

Sebastian Ahon edustaman Carolina Hurricanesin kausi päättyi Suomen aikaa keskiviikon ja torstain välisenä yönä, kun Boston Bruins nitisti hurrikaanilauman NHL:n itäisen konferenssin puolivälierissä otteluvoitoin 4–1. Vuosi sitten Boston pyyhki Hurricanesilla lattiaa itäisen konferenssin loppuotteluissa otteluvoitoin 4–0.

Bostonin ydinryhmän monivuotinen kokemus oli tosipaikan tullen ylivoimainen haaste Carolinan nuorelle joukkueelle. On väärin puhua isät vastaan pojat -ottelusarjasta, mutta Carolina on vasta kasvamassa huippujoukkueeksi, kun taas Boston on jo sellainen.