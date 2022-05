Tasavallan presidentti Sauli Niinistön ja pääministeri Sanna Marin (sd.) lyhyt tiedote vei Suomen Nato-tielle, jota on pohjustettu koko kevään ajan. Natoon on haettava ensi tilassa ja kansalliset päätökset on tehtävä ripeästi.

Keväistä loppukiriä edelsi vuosien väsytysmarssi. Välillä näytti jopa siltä, että suurin este Suomen Nato-jäsenyydelle istuu presidentinlinnassa.