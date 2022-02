Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ei pidä Suomen pikatietä Natoon todennäköisenä. Keskustelu jäseneksi pyrkimisestä kuitenkin tiivistyy. Kuva: MAURI RATILAINEN

Analyysi

Presidentti Vladimir Putinin järjettömältä vaikuttava sotapolitiikka on päämäärätietoista toimintaa, jolla länsi on saatu onnistuneesti sekaisin. Tasavallan presidentti Sauli Niinistön mukaan Venäjän politiikka on epäjohdonmukaisen johdonmukaista.

– Johdonmukaisuus on sitä, että tällä tavalla hämmentää muita, Niinistö sanoi tiistaina nopealla aikataululla pidetyssä tiedotustilaisuudessa presidentinlinnassa.