Pääministeri Sanna Marin keskeytti kriisiriihen perjantaina. Neuvottelut jatkuvat viikonloppuna.

Hallituksen puoliväliriihestä kehkeytyi vähintään niin vaikea kuin ennakoitiin. Neuvottelut Helsingin Säätytalolla keskeytyivät keskiviikkona heti alkuunsa, kun pääministeri Sanna Marin (sd.) puhalsi viisikon eli puheenjohtajien neuvottelut poikki tehtyään kompromissiesityksen työllisyys- ja taloustoimista. Marinin mukaan edellytyksiä neuvottelujen jatkamiselle ei sillä erää ollut. Keskusta puolestaan pöyristyi pääministerin ratkaisusta ja vakuutteli neuvottelukykyään. Perjantaina Marin toisti tempun ja kutsui viisikon eli puheenjohtajat viikonlopputöihin.

Kehysriihen keskeisin riita liittyy työllisyyskeinoihin ja niiden vaikutukseen julkiseen talouteen. Turpeesta tapellaan siinä ohessa. Yhtä mieltä on oltu tarpeesta parantaa työllisyyttä, mutta keinoista ja niiden vaikuttavuudesta ei. Talouden elvyttäminen koronan vuoksi on hyväksytty laajasti, mutta kysymys on nyt siitä, koska piikki menee kiinni.