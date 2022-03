Sodan kasvoja: ukrainalainen siviili makasi maanantaina sairaalassa Harkovassa, jota Venäjän joukot ovat moukaroineet jatkuvasti sodan alettua. Mies menetti jalkansa ilmaiskujen seurauksena, kerrotaan kansainvälisen uutiskuvan tiedoissa. Kuva: STANISLAV KOZLIUK

Venäjän ja Ukrainan ulkoministerien neuvottelu Turkissa päättyi torstaina enemmän kuin tuloksettomana. Venäjän edustaja Sergei Lavrov jopa kiisti Venäjän hyökänneen Ukrainaan, vaikka kauhistuttava invaasio on jatkunut kaksi viikkoa surmaten arviolta tuhansia ihmisiä – niin venäläisiä ja ukrainalaisia sotilaita kuin runsaasti siviilejä.

– Suunnittelemmeko me hyökkäämistä toisiin maihin? Toisiin maihin emme aio hyökätä. Me emme Ukrainaankaan hyökänneet, Ukrainassa me vain... olemme selittäneet monesti: tuli tilanne, joka aiheuttaa suoran uhan Venäjän federaation turvallisuudelle, Lavrov sanoi kansainvälisen median mukaan neuvottelujen jälkeen.