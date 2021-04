Presidentti Vladimir Putinin ilme on arvoituksellinen Kremlin virallisen kuvapalvelun välittämässä otoksessa. Putin osallistui työkokoukseen Kremlissä 6. huhtikuuta. Kuva: ALEXEI DRUZHININ / KREMLIN POOL/

Analyysi

Itä-Ukrainan sodassa hyökkääjän ensimmäinen ase on epätietoisuus.

Meneillään on presidentti Vladimir Putinille ominainen ja siksi tutun tuntuinen painostusasetelma, josta on aluksi vaikea saada selvää. Huomion kiinnittäviä asioita on näkyvillä niin monta, ettei operaation varsinaista pihviä helposti huomaa. Näyttää yhdeltä, toista puhutaan ja kolmatta oikeasti tapahtuu.