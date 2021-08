Riikka Purra kulki lippukulkueen kärjessä puoluekokouksen avajaisissa. Kuva: Jaakko Elenius

Naiskomentoon siirtyvän perussuomalaisten linja pysynee puheenjohtajaksi odotetusti valitun Riikka Purran kaudella lähellä Jussi Halla-ahon linjaa. Varapuheenjohtajana ja poliittisena suunnittelijana puoluetoimistossa toimiessaan Purra on ollut keskeisesti vaikuttamassa puolueen linjaan. Siksi olisi outoa, jos hän pyrkisi merkittäviin suunnanmuutoksiin. Suuria muutoksia olisi tuskin tullut, vaikka valituksi olisi tullut toinen pääehdokas, tamperelainen kansanedustaja Sakari Puisto, joka nousi suuren yleisön tietoisuuteen puheenjohtajakisan ansiosta. Puoleen kannalta Puiston mukanaolo toi kisaan lisää uskottavuutta.

Vaikka Purra jatkanee pitkälti nykylinjalla, puheenjohtajan on myös profiloiduttava. Ollakseen uskottava kunkin puheenjohtajan on vuorollaan tehtävä näkyväksi, että johtajavalinnoilla on merkitystä.