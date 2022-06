Ukrainan ja Saksan välit ovat rakoilleet siitä lähtien, kun Saksa lähetti ensimmäisten apulähetystensä joukossa sotilaskypäriä Ukrainaan. Ukrainan parlamentin puhemies Ruslan Stefanchuk vieraili perjantaina Berliinissä tapaamassa liittokansleri Olaf Scholzia. Kuva: FILIP SINGER

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on pystynyt luomaan Nato-maista vakuuttavan liittoutuman Ukrainaan hyökännyttä Venäjää vastaan, kun sotaa on keskiviikkona käyty talvisodan verran eli 105 päivää. Eurooppa on nostanut profiiliaan, mutta suurin apu Kiovaan tulee Washingtonista.

Lännen yhtenäisyys, kovenevat pakotteet ja avokätinen aseapu Ukrainalle todennäköisesti yllättivät Vladimir Putinin. Yhtä todennäköisesti Kreml laskee nyt sen varaan, että mitä kauemmin sota kestää, sitä varmemmin lännen rivit rakoilevat.