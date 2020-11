Valmentaja Jyrki Ahola herkistyi liiganousun varmistuttua. AC Oulun nousu perustui joukkueen yhtenäisyyteen. Oululaisseura palaa liigakartalle kymmenen vuoden tauon jälkeen. Kuva: Pekka Peura

AC Oulun liiganousu täytti oululaisten vuosikymmenen mittaisen odotuksen. Kymmenen vuotta voi tuntua pitkältä ajalta, mutta kaikella on ollut tarkoituksensa.

Menestys on aina seurausta jostakin, ja AC Oulun tapauksessa syy-seuraussuhde on selvästi löydettävissä. 18-vuotias AC Oulu on päässyt tilanteeseen, jossa sen toiminta ei ole pelkästään pelikentän onnistumisten varassa.