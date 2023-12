Oulun kaupunginvaltuustossa ei puhuttu maanantaina kaupunginjohtaja Seppo Määtän erosta tai eroon pakottamisesta, joka lienee oikeampi ilmaisu asialle. Valtuuston puheenjohtaja Jarmo J. Husso (kok.) kyllä viittasi asiaan päättäessään harvinaisen lyhyen, vain puoli tuntia kestäneen kokouksen.

– Tämä valtuuston vuoden viimeinen kokous on käyty hieman hämmentävissäkin tunnelmissa. Siitä huolimatta joulu on lähellä, ja tontut ovat liikkeellä. Keskitytään nyt kaikki rauhoittumaan jouluun. Kokous on päättynyt.