Analyysi

Suomalainen ulkopolitiikka palaa idealismista reaalipolitiikan raiteille. Tasavallan presidentti Sauli Niinistön työvierailu Turkkiin osoittaa, kuinka hartaasti vaalittu Ruotsi-tandem muuttuu naapurusten porrasteiseksi Nato-jäsenyydeksi.

Irrottautuminen Ruotsista voi tehdä henkisesti kipeää, mutta onni suosii rohkeaa. Nato-allekirjoitus tulee nimittäin kreivin aikaan.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan sanoi haluavansa "lunastaa lupauksensa" Suomen Nato-jäsenyydestä perjantaina, kun hän tapaa Niinistön Istanbulissa. Asiat puhutaan suoraan "presidentiltä presidentille", kuten Niinistö luonnehti.

Tämä ei kaiken järjen mukaan voi tarkoittaa muuta kuin sitä, että Turkki ratifioi viimein Suomen Nato-sopimuksen.

Jotta lähes vuoden kestänyt näytelmä saisi arvoisensa huipennuksen, Turkkiin matkustaa myös toinen Nato-vastarannankiiski, Unkarin pääministeri Viktor Orbán, joka myös tapaa Erdoğanin osallistuessaan turkkilaisten maiden neuvoston vuosittaiseen kokoukseen.

Turkkilaisen neuvoston tapaaminen päätettiin vuosi sitten, joten on melkoinen sattuma, että neuvoston kokous osuu juuri Suomen ratifiointien ratkaisunhetkiin. Orbániin saa liikettä Erdoğan, sillä Unkarin pääministeri ei halua jäädä viimeiseksi Nato-ratifioijaksi.

Turkin ja Unkarin lisäksi turkkilaisen neuvoston tapaamiseen osallistuvat Azerbaidzhan, Kazakstan, Kirgistan, Uzbekistan, Turkmenistan ja Pohjois-Kyproksen turkkilainen tasavalta.

"Suomi epäröi Ruotsi-yhteyden katkaisemista"

Aika on silti kulumassa vähiin, mikäli Suomi ja Ruotsi halutaan toivottaa tervetulleiksi Natoon heinäkuun 11.–12. päivän huippukokouksessa Vilnassa.

Virallinen Suomi sanoo, että kyse on ollut puhtaasti Turkin – ja Unkarin – päätöksestä, eikä Suomi ole voinut siihen vaikuttaa. Voi väittää toisinkin.

Saksan Marshall-rahaston Ankaran toimiston johtaja Özgür Ünlühisarcıklı arvioi, että viivästys on ollut enemmänkin Helsingin päässä. Suomi halusi pitää viimeiseen asti kiinni hand i hand -etenemisestä Ruotsin kanssa.

– Presidentti Erdoğan ilmoitti julkisesti jo pari kuukautta sitten, että Suomen tapauksessa ei ole enää ongelmia. Niin ollen, jos Suomi hyväksyy, Turkki voisi ratifioida jäsenyyssopimuksen. Se oli itse asiassa Suomi, joka epäröi Ruotsi-yhteyden erottamista, Ünlühisarcıklı arvioi nyt Lännen Medialle.

Nyt kun Suomi on tehnyt päätöksen ja Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson sen myös ymmärtää, kaikki askeleet on Ünlühisarcıklın mukaan otettu Suomen Nato-jäsenyyden hyväksymiseksi.

Ünlühisarcıklı piti jo 24. tammikuuta haastattelussamme selvänä, että Turkin olisi helpompi hyväksyä Suomen Nato-jäsenyys, jos Suomi ja Ruotsi päättäisivät irrottautua toisistaan.

Samoilla linjoilla oli 30. tammikuuta Ruotsin maanpuolustus­korkeakoulun dosentti Tomas Ries.

– Se ei olisi ideaali ratkaisu, mutta jos Ruotsi todella tulee Erdoğanin blokkaamaksi, on selvä, että koko Itämeren alue hyötyy, jos Suomi liittyy ensin Natoon, Ries sanoi haastattelussamme.

Nyt nämä kannat kuulostavat itsestään selviltä, mutta tammikuussa näin ei todellakaan ollut.

Syöttö vielä kerran taaksepäin

Hand i hand -strategialle tuli lopulta seinä vastaan. Ruotsin kurdiyhteydet ovat Turkin hallitukselle punainen vaate, ja Erdoğan-nuken roikottaminen mielenosoituksessa Tukholmassa sekä erityisesti Koraanin polttaminen ärsyttivät laajalti muslimeja. Ruotsin TV4 väitti keskiviikkona, että Koraanin polttaneella Rasmus Paludanilla on yhteyksiä venäläiseen Wagner-palkka-armeijaan.

Suomen ja Ruotsin yhteistä Nato-tietä perusteltiin Helsingissä sotilaallisesti: Ruotsin jäädessä ulos Suomea ja Nato-maita yhdistäisi vain lyhyt maakaistale Pohjois-Norjassa. Se vaikeuttaisi huoltoa kriisin syttyessä.

Perustelu menetti teränsä heti, kun Ruotsikin päätti hakea Natoon. Jos sota syttyisi, Ruotsi varmasti auttaisi yhteyksissä "liittoutumattomanakin" maana.

Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson kertoi tiistaina julkisuudessa näyttävän todennäköiseltä, että Suomi menee Natoon ennen Ruotsia. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kävi keskustelun Kristerssonin kanssa ennen lähtöään torstaina Turkkiin. Kuva: MAURI RATILAINEN

Suomi–Ruotsi-tandemin ei voi sanoa palvelleen kovin hyvin välittömiä turvallisuuspoliittisia etuja: se on viivästyttänyt Suomen jäsenyyttä. Viivyttelystä luovuttiin vasta aivan viime hetkillä. Kärsivällisyyttä se kyllä osoittaa. Jääkiekkotermein: vaikka sinivalkoisilla oli monta paikkaa ampua kiekko maaliin, syötettiin aina vielä kerran takaisin siniviivalle.

Pidemmän päälle tiiviistä Ruotsi-siteestä luulisi olevan hyötyä, sillä naapurien välit ovat läheisemmät kuin ehkä koskaan.

Erdoğan toimii takuumiehenä

Suomen kannalta Nato-väylä näyttää nyt olevan auki, mutta Ruotsin Nato-hakemus ei ehkä etene ennen 14. toukokuuta pidettäviä Turkin parlamentti- ja presidentinvaaleja.

Mikäli sekä Suomi että Ruotsi halutaan Natoon Vilnaan mennessä, Turkilla olisi vaalien jälkeen vajaat kaksi kuukautta aikaa ratifioida Nato-hakemukset. Se on lyhyt aika maanjäristyksestä ja suurtulvista kärsineessä maassa, joka valmistautuu isoon poliittiseen muutokseen.

– Valitettavasti ikkuna on sulkeutumassa nyt, kun Turkki lähestyy vaaleja. Pelkään, että aikaa ei ehkä ole riittävästi, Özgür Ünlühisarcıklı sanoo.

Prosessia voi hidastaa taas Turkin sisäpolitiikka. Turkin parlamentti on jakautumassa vaaleissa kahtia, eikä tuleva presidentti saa samanlaista valta-asemaa kuin Erdoğanilla nyt. Haastaja Kemal Kilicdaroglu on luvannut demokratisoida myös ulkopolitiikkaa.

– Suomi on onnekas, sillä seuraava parlamentti on hajanaisempi kuin nykyinen. Silloin on vaikeampaa saada läpi tämänkaltaisia päätöksiä. Tällä hetkellä tarvitsee asioida vain yhden henkilön kautta, presidentti Erdoğanin. Jos hänet saa suostuteltua, hän pystyy itse päättämään.

– Jakautuneen parlamentin kanssa asioiminen on paljon vaikeampaa, vaikka presidenttinä olisi Erdoğan. Silloin täytyy käydä asiat läpi kaikkien puolueiden kanssa, Ünlühisarcıklı sanoo.

Se on aika huono juttu Ruotsin kannalta?

– Se on, valitettavasti. Niin se on.

Entäs se Unkari?

Turkin jälkeen jäljellä on enää Unkari, jonka piti äänestää Nato-jäsenyyshakemuksien hyväksymisestä ensi viikolla, mutta parlamentin päätös lykkääntyi taas, tällä kertaa EU-komission vaatimien lakimuutosten vuoksi. Unkari aikoo hyväksyä Ruotsin ja Suomen hakemukset samaan aikaan. Näyttää siltä, että tämä voisi tapahtua 27. maaliskuuta alkavalla viikolla – tai seuraavalla.

Unkarille tulee kiire.

– Unkari ei halua olla valokeilassa tämän takia, koska Turkin jälkeen Unkari olisi ainut este. Uskon, että kun Turkki ratifioi sopimuksen, saman tekee myös Unkari, Ünlühisarcıklı arvioi.

Vaikka kipeää varmasti tekeekin, on Ruotsin onni, jos edes Suomi pääsee kesään mennessä Naton jäseneksi. Suomen Nato-jäsenyys parantaa Ruotsinkin turvallisuutta, kuten pääministeri Kristerssonkin arvioi.

Lopulta vain toisella maista on 1 340 kilometriä yhteistä rajaa Venäjän kanssa. Pian se toinen maa voisi vaikuttaa Naton sisältä siihen, että Ruotsi pääsisi mahdollisimman pian samaan liittoon.

Ruotsissa varmasti myös annetaan arvoa sille, että se oli Suomi, joka rohkaisi Kolmea Kruunua hakemaan Natoon ja sama kärsivällinen naapuri odotti ruotsalaisia Naton ovella aivan viimeiseen asti.

Kirjoittaja on Lännen Median toimittaja.

Kuva: Lännen Media

Tausta Nato-prosessin kalkkiviiva Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen Suomen liittymisestä Natoon 1. maaliskuuta äänin 184–7. Valtioneuvosto eli Sanna Marinin (sd.) hallitus tekee todennäköisesti 23. maaliskuuta presidentille esityksen Washingtonin sopimukseen eli Naton peruskirjaan liittymisestä. Kun 30 jäsenmaata on ratifioinut Suomen Nato-jäsenyyden, Naton pääsihteeri kutsuu Suomen liittymään sotilasliittoon välittömästi. Ulkoministeri allekirjoittaa liittymisasiakirjan, joka annetaan USA:n ulkoministeriön huostaan. Silloin jäsenyys on totta. Suomen ja Ruotsin samanaikainen liittyminen tapahtuisi niin, että Suomi ja Ruotsi veisivät yhdessä liittymisasiakirjat USA:n ulkoministeriöön.

