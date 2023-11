Rukan laduilla nähtiin vauhtia ja rytinää 20 kilometrin yhteislähtökilpailuissa. Kuva: Jussi Väätäinen

Maailmancup-kauden kynnyksellä hiihtomaailman suurin keskustelunaihe oli voimaan astunut fluorikielto, mutta mitä pidemmälle viikonloppu eteni, sitä vaimeammaksi pulina kävi.

Rukalla hiihdettiin kirpeässä pakkassäässä. Nähdyssä ja koetussa kelissä fluorillisten ja fluorittomien voiteiden ero on kaikista pienimmillään. On selvää, että kauden edetessä hiihdetään myös lämpimämmissä olosuhteissa, jolloin fluorivoiteista saatu hyöty on suurimmillaan.