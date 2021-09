Media päivysti kriisiytyneitä neuvotteluja Säätytalolla myös torstaina. Kuva: Valtioneuvoston kanslia

Ilmastotoimista päättämisen vaikeus ei tullut yllätyksenä, sillä vihreiden ja keskustan välillä on kipinöinyt hallitustaipaleen alusta asti. Ne muodostavat epäpyhän allianssin viiden puolueen hallituksessa, joka ei näytä olevan rakkaus- vaan järkiavioliitto, jossa ilmastosopukin syntyi vasta kiistelyn jälkeen.

Keskustassa moni on miettinyt, kannattiko hallitukseen mennä heikon eduskuntavaalituloksen jälkeen, vaikka puolue sai hallitusohjelmaan useita keskeisiä tavoitteitaan. Vihreille kumppanuus SDP:n ja vasemmistoliiton kanssa on puolestaan paras tarjolla olevista vaihtoehdoista. Vaikka puolue joutuu vääntämään keskustan kanssa, se tiedostaa, että seuraavassa hallituksessa, jos se siinä on, tavoitteiden saaminen läpi voi olla vaikeampaa.