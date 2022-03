Kärppien nappaama jykevä tshekkipuolustaja David Slenicka oli yksi Jokereista Liigaan siirtotakarajalla loikanneista pelaajista. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Puskurit on syöty. Taloudellinen tilanne on vakava. Edessä on raskaita tappioita. Ehkä jopa konkursseja.

Näitä lauseita on kuultu Liigan seurojen toimitusjohtajilta viimeisen parin vuoden aikana. Tilanne on toki edelleen sama useimmilla konttoreilla, mutta herkullisen paikan tullen suurseurojen kassakaapeista löytyi kymppitonni jos toinenkin, kun markkinoille päätyi koko KHL-Jokerien miehistö sekä läjä itäliigan pelaajia.