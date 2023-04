Liigakausi 2023 alkaa, ja miksei alkaisi, sillä onhan lumet saatu pukattua jo kentän laidoille kinoksiksi sulamaan.

Urheilutoimittaja Kai Nevala. Kuva: Pekka Peura

Raatissakin on nurmi paljaana, mutta sangen ruskettuneena se muistuttaa vielä toistaiseksi Pakkalan muinaista hiekkakenttää. AC Oulu sai onnekseen kolme ensimmäistä otteluaan vieraskentälle. Jos se kuitenkin joutuisi siirtämään 29. huhtikuuta pelattavan kotiavauksensa varakentälleen Seinäjoelle, tilanne olisi hullunkurinen, sillä vierasjoukkue on juuri SJK.

Pakkalan hiekkakenttä toimii muistutuksena menneisyydestä, sillä ensimmäistä kertaa yli 30 vuoteen oululainen miesten jalkapalloseura aloittaa kolmannen peräkkäisen liigakautensa. AC Oulu on tuonut hiljalleen aitoa jatkuvuutta kaupungin jalkapalloiluun.

AC Oulun liigakausi 2021 toi sijan 11 ja säilymisen karsinnan kautta. Kaudella 2022 AC Oulu sijoittui kirjavien vaiheiden jälkeen lopulta seitsemänneksi.

Mitä vuosi 2023 tuo mukanaan: Jatkuuko AC Oulun nousu entistä korkeammalle vai onko kyseessä vakiinnuttamisen kausi?

Urheilulehden analyysi sijoitti AC Oulun viidenneksi, Veikkaus arvioi oululaiset vasta yhdeksänneksi. Se on sinänsä hyvä haarukka, sillä viides sija olisi AC Oululle hyvä tulos ja yhdeksänneksi päätyminen jo kiistaton pettymys.

Kun osa joukkueen pelaajista oli maanantaina Raatissa haastateltavana, tavoitteita oli yhtä monta kuin oli puhujaakin. Kolumbialainen toppari Cristhian Valencia totesi aluksi, että ”tiedättehän, että olen vähän hullu tyyppi”, ja ilmoitti sen jälkeen himoitsevansa mestaruutta. Joukkueen oululainen kapteeni Rasmus Karjalainen totesi, että pääsy yläloppusarjaan eli kuuden parhaan joukkoon on kelpo tavoite.

AC Oulu on löytänyt linjansa ja identiteettinsä. Syksyllä 2021 seuraan tulleen portugalilaisen päävalmentajan Ricardo Duarten kädenjälki näkyy valmentamisen lisäksi koko toimintakulttuurissa. Tämän kauden joukkueen kasaamisesta pääosin vastannut urheilutoimenjohtaja Markus Heikkinen pystyy entistä paremmin liikkumaan AC Oulun hallituksen antamien taloudellisten raamien sisällä.

Pelaajabudjetti on noussut 720 000 euroon, mikä on liigan ylempää keskikastia – toki seuroilla saattaa olla erilaisia tapoja siinä, mitä pelaajabudjettiin lasketaan.

AC Oulu on keski-iältään yksi liigan nuorimmista, mutta pelkkä varsa se ei ole. Karjalaisen ja Valencian kaltaiset pelaajat tuovat ryhmään korskeaa kovuutta, johtajuutta ja kokemusta. Joukkueessa korostuvat kuitenkin pallollinen taito ja nopeat jalat, joiden toivotaan tulosten lisäksi tuovan peliin viihdyttävyyttä.

Duarten luoma pelillinen identiteetti on selvä ja hyvin opetettu, ja se myös taipuu nätisti erilaisiin systeemeihin. Kun AC Oulu viime kauden lopussa kaatoi suvereenilla taktisella osaamisella SJK:n vieraskentällä euroloppusarjassa, valmennus innostui kolmen topparin linjan toimivuudesta. Kiveen hakattu se ei kuitenkaan ole, timanttinen 4–4–2 toimii myös.

Viime kauden toppareista Rafinha lopetti huipputasolla ja Miika Koskela pääsi Norjan liigaan Tromssan riveihin. Liigacupin finaalissa oululaisjoukkueen kolmen topparin linjassa Valencian ja Yann Affin vierellä oli monikäyttöinen Riku Selander.

Laitapuolustaja Noah Pallas oli edellisen kesän löytö, nyt läpimurtoa voi povata esimerkiksi oikean laidan Yassin Daoussille.

Liukasliikkeinen brassitaituri Luquinhas on talven aikana päässyt isoon rooliin keskialueen yläoksalla. AC Oulu teki rohkean ratkaisun, kun se jätti Michael Lopezin option käyttämättä, mutta brittikärki Ashley Coffey osoitti liigacupissa pystyvänsä venyttämään verkkoja. Coffeyn ja Karjalaisen yhteistyö jäi harjoituskaudella testaamatta oululaisen loukkaantumisen vuoksi, odotusarvot yhtälön toimivuudesta ovat kuitenkin korkealla.

Seuran nimessä on Oulu, joten kentältä pitää löytyä oululaisuutta ja alueellisuutta, ja sitä onkin toistaiseksi ollut ihan hyvin. Karjalainen, nuori taituri Otso Liimatta, loukkaantumisesta toipuva Jere Kallinen sekä Niklas Jokelainen kuuluvat vakiopelaajiin, Raahen kasvatti Onni Suutari kärkkyy paikkaa kärjestä.

Kempeleläinen Koskela lähti maailmalle ja Liimatta saattaa seurata perässä jo kesän siirtoikkunassa.

Seuralle myynnit ovat ylpeydenaihe, mutta ne asettavat sille samalla haasteen. Pohjoisuuden ylläpitäminen on hankalaa, sillä alueen junioriputkissa riittää vielä rassattavaa moneen muuhun liigakaupunkiin verrattuna. Liimatan kaltaisia itse itseensä satsanneita poikkeusyksilöitä tulee harvoin läpi.

Kuvio on muutenkin muuttunut muutamassa vuodessa. AC Oulu on nyt hyvän tason liigajoukkue, joten jo rinkiin pääseminen on kova tehtävä paikallisille pojille.

Tämä on hyvä tiedostaa.