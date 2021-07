Passari Eemi Tervaportti on syksyn EM-kisoissa totutusti Suomen maajoukkueen luottopelaaja. Kuva: CEV

Heinäkuun neljäs vuonna 2009 on Suomen lentopallohistorian toistaiseksi hienoin päivä. Kello 21.04 Mikko Esko junttasi vastapallosta Tampereen Hakametsän hallin lattiaan pisteen, joka sinetöi Suomelle 3–2-voiton Maailmanliigan ottelussa Brasiliaa vastaan. Saavutuksen symbolista merkitystä alleviivasi, että parhaalla kokoonpanollaan pelannut Brasilia oli hallitseva maailmanmestari sekä rankingkärki – ja tappiostaan aidon pettynyt.

Reilussa kymmenessä vuodessa suomalaisen huippulentopalloilun ympärillä on muuttunut moni asia. Miesten maajoukkueen ”kultainen sukupolvi” on vetäytynyt kentiltä tähti kerrallaan, ja Suomi on pikkuhiljaa notkahtanut kauemmas maailman kärjestä. Naisten maajoukkue on sen sijaan nostanut viime vuosina profiiliaan ja pelannut nousujohteisesti.