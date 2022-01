Oulu on kasvanut leveyttä ja korkeutta, aseman seutu on yksi kasvukohteista. Raksilan puoli odottaa ratkaisuja, joilla pieneksi mielletyn keskustan horisonttia saadaan laajemmaksi ja houkuttavammaksi. Kuva: Jarmo Kontiainen

Yritykset ja kunnat laativat määräajoin strategioita, joiden on pyritään viitoittamaan tietä kohti onnea ja menestystä. Monissa tapauksissa ne ovat melkoista toivehöttöä, johon on kirjattu lähinnä unelmia, joiden toteutuminen on niin sanotusti korkeammassa kädessä.

Kuntien kohdalla strategian teko on itse asiassa välttämättömyys, sillä kuntalain 38 pykälän mukaan toimintaa johdetaan valtuuston hyväksymän strategian mukaisesti.