Oulu

Kärpät antaa tulevien viikkojen aikana vastustajilleen tasoitusta myös siinä, että kapteeni Atte Ohtamaa (kuvassa) ja Saku Mäenalanen ovat lähdössä olympialaisiin. Kuva: Pekka Peura

Pikavilkaisulla Raksilan kärppäluolassa on kaikki hyvin. Pikkupedot ovat sarjataulukossa tätä kirjoitettaessa sijalla kolme. Oululaisten ylivoimapeli on ollut koko sarjan parasta, alivoimapeli toiseksi parasta.

Kärpät on tehnyt Liigassa toiseksi eniten maaleja. Olympialaisiin suuntaava Saku Mäenalanen on Liigan pistepörssissä toisena. Puolustajien pistepörssin kymmenen kärjestä löytyy peräti kolme kärppäpakkia, kirkkaimpana tähtenä Topi Niemelä sijalta kaksi.

Venäläismaalivahti Stanislav Galimov on pelannut vahvoilla otteillaan tiensä kärppäkannattajien sydämiin pelastaen monta pistettä Kärpille.

Mestaruusjuna puksuttaa siis tukevasti raiteillaan kohti kevään torijuhlia? Ei puksuta. Vielä viime viikolla Kärpät oli kriisijoukkue valtakunnan mediaa myöten. Väite ei ollut tuulesta temmattu.

Pelimäärä vääristää

Sarjataulukko ei ole tällä kaudella koko totuus. Kärppien sarjasijoitusta vääristää muita suurempi pelimäärä. Totuuden kertovalla piste per peli -keskiarvolla mitattuna Kärpät on Liigassa tällä hetkellä vain niin sanottu säälipleijarijoukkue.

Oululaiset ovat roikkuneet kynsin hampain tuloksessa kiinni muun muassa vahvan erikoistilannepelaamisen turvin, mutta Kärppien viisikkopelaaminen on tökkinyt etenkin hyökkäyssuuntaan.

Pelejä on seurattu koronarajoituksista johtuen pääsääntöisesti tv-vastaanottimien kautta. Niissä on toistunut pari tuttua juttua. Kärppäpakkien lähtiessä avaamaan hyökkäystä usein ainuttakaan hyökkääjää ei näy samassa tv-kuvassa. Höntyilleen hyökkääjän vauhti tyssää viimeistään hyökkäyssinisellä. Puolustajan ehtiessä mukaan, hyökkääjä on jo keskialueella seisovilla jaloilla.

Vaihtoehdot ovat sen jälkeen vähissä, mitään ei synny enää nopeasti eikä etenkään koko viisikon voimin. Kärppien tasakentällisin pelaaminen tökkii.

Keskushyökkääjä haussa

Kärpille avautuu kuitenkin tulevina viikkoina ainutlaatuinen sauma oikaista kurssi kesken kauden harjoituskaukalossa ilman huolta pelipaineista. Tapparan koronakaranteenista johtuen Kärpillä alkoi lauantain TPS-ottelun jälkeen peräti parin viikon pelitauko.

Sen jälkeen pikkupetoja vastaan luistelee vain sarjan häntäpään joukkueita keskikastin Lukkoa lukuun ottamatta.

Vasta maaliskuussa eteen tulee kärkiseuroja jatkuvalla syötöllä ennen pudotuspelejä.

Kärpillä on nyt kuukausi aikaa tehdä korjausliikkeet. Katseet kääntyvät päävalmentaja Lauri Mikkolaan, sillä valmennuksen tehtävä on laittaa joukkueen pelitapa kuntoon. Tulokset mitataan maaliskuussa muun muassa Tapparaa ja HIFK:ta vastaan. Ne pelit kertovat aikanaan myös paljon kevään menestysmahdollisuuksista.

Kärpillä on jalkeilla tarpeeksi laadukas joukkue kärkikahinoihin. Joukkueessa olisi luultavasti olympiakävijä, vaikka NHL-pelaajat olisivat mukana Pekingissä. Joukkueessa pelaa useampi NHL-sopimuksen solminut nuori lupaus. Kärpät on paperilla mielenkiintoisempi kuin aikoihin.

Yksi puute joukkueella kuitenkin on. Kesällä 41 vuotta täyttävä Mika Pyörälä pelaa hyökkäyksen tärkeimmällä pelipaikalla ykkössentterinä. Näin ei pitäisi missään nimessä olla.

Laatusentterit ovat kesken kauden kiven alla, mutta jostain urheilutoimenjohtaja Harri Ahon pitää ykkössentteri kaivaa vaikka väkisin. Aikaa on helmikuun puoliväliin saakka.