Lauri Marjamäki ja Kärppien muu valmennusryhmä saivat viime viikolla helpotusta joukkueen tilanteeseen kahdella täydellä pistepotilla. Kuva: Teija Soini

Kärpät on pelannut jääkiekkoliigan runkosarjaa kuusi ottelua, eli kymmenesosan. Otanta on koko kauden mittapuulla vielä mitätön, mutta oululaisjoukkueen otteista on tehtävissä joitain johtopäätöksiä.

Kärpät on tähän mennessä voittanut Sportin kahdesti ja kerran SaiPa:n. Tappiot ovat tulleet Pelicansille, TPS:lle ja Lukolle. Pisteitä on kasassa yhdeksän, eli 1,5 per ottelu.