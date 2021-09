Oulu

Oulua johdetaan nyt kahden kärjen duaalimallilla. Poliittista päätöksentekoa vetää kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mirja Vehkaperä (kesk.). Kuva: Teija Soini

Oulussa on keskusteltu pormestarimallista jo reilu vuosikymmen. Pontta keskustelulle on antanut muiden isojen kaupunkien esimerkki. Tampereella pormestari aloitti 2007, ja Oulussa on ollut tapana seurata tarkasti muissakin asioissa, mitä Tampereella tapahtuu.

Helsingissä poliittinen pormestarimalli alkoi 2017, Turussa tänä vuonna. Pienemmilläkin paikkakunnilla pormestareita on.