Georgiassa Yhdysvalloissa äänestetään tiistaina osavaltion kahdesta senaattorista. Panokset ovat kovat, sillä lopputulos vaikuttaa pitkälti presidentiksi nousevan demokraattipuolueen Joe Bidenin mahdollisuuksiin ajaa läpi vaalilupauksiaan.

Vilma Romsi

Georgian senaattorivaalit menivät toiselle kierrokselle, kun kukaan ehdokkaista ei voittanut äänienemmistöä 3. marraskuuta. Osavaltiossa republikaanisenaattori David Perdue kamppailee uudelleenvalinnasta demokraattien Jon Ossoffia vastaan. Niinikään uudelleenvalinnasta kamppailee republikaanisenaattori Kelly Loeffler demokraattiehdokas Raphael Warnockia vastaan.

Tilanne on kohti tiistaita tultaessa ollut tasainen.

Tällä hetkellä senaatissa on republikaanienemmistö.

Saadakseen enemmistön itselleen demokraattien on voitettava Georgian molemmat senaattoripaikat. Tässä tapauksessa senaatin voimasuhde demokraattien ja republikaanien kesken olisi 50–50. Tasatilanteessa ratkaiseva ääni on senaatin puheenjohtajana toimivalla varapresidentillä. Virkaan nousee 20. tammikuuta demokraattien Kamala Harris.

Trump matkaa kampanjoimaan

Lakialoitteiden on läpäistävä sekä kongressin alahuone edustajainhuone että ylähuone senaatti astuakseen voimaan. Demokraatit säilyttivät enemmistönsä edustajainhuoneessa marraskuun vaaleissa, joten senaatin kohtalo on ratkaiseva Bidenin ajaman politiikan kannalta.

Bidenin voittoa on pidetty ennen kaikkea osoituksena kauan kaivatusta hengähdystauosta istuvan presidentin Donald Trumpin tempoilevaan ja polarisoivaan politiikkaan. Tämä ei vie pitkälle.

Bidenilla on edessään muun muassa talouden elvyttäminen, koronapandemian hoitaminen sekä mittavat ilmastotoimenpiteet – kaikki poliittista kenttää jakavia teemoja. Toimia tarvitaan nopeasti.

Georgiaan onkin kohdistunut kiivas kampanjointi. Demokraattien Ossoff ja Warnock rikkoivat 25. joulukuuta varainkeruuennätyksen kerättyään kumpikin lokakuusta lähtien yli 100 miljoonaa dollaria vaaliavustuksia. Trump aikoo pitää kampanjatilaisuuden Georgiassa vielä maanantaina vaaleja edeltävänä päivänä.

Republikaanit kaksilla rattailla

Panoksena ei ole ainoastaan presidentin mahdollisuudet saada läpi lakialoitteita.

Georgian senaattorivaalikampanjaa on käyty samalla, kun Trump on haastanut marraskuun presidentinvaalien tuloksen oikeustoimilla ja vilppiväitteillä. Trump on esimerkiksi väittänyt, että Georgiassa käytettävät äänestyslaitteet olisi peukaloitu. Georgia on yksi vaa'ankieliosavaltioista, joissa Biden kiri täpärästi Trumpin ohi.

Trump on mielipiteitä jakava presidentti, mutta tämän saamat 74 miljoonaa ääntä osoittavat, ettei tämän kannatusta pidä vähätellä. Republikaanipiireissä on varottu asettumasta poikkiteloin Trumpia vastaan, vaikka tämän pyrkimykset kääntää vaalien tulos edukseen ovat osoittautuneet turhiksi.

Jon Ossoff (vas.) ja Raphael Warnock haastavat istuvat republikaanisenaattorit. Kuva: ERIK S. LESSER

Molemmat Georgian republikaaniehdokkaat ovat marraskuun vaalien jälkeen julkisuudessa osoittaneet tukea Trumpin toimille vaalituloksen mitätöimiseksi. He muun muassa vaativat yhteisessä lausunnossaan 9. marraskuuta Georgian osavaltion ylintä vaalivirkamiestä, oman puolueensa jäsentä Brad Raffenspergeriä eroamaan tehtävästään. Raffensperger on toistuvasti kutsunut Trumpin vilppiväitteitä perusteettomiksi.

Vaalituloksen kyseenalaistavan misinformaatiokampanja keskittyykin nyt Georgiaan, The New York Times luonnehtii.

Osavaltiossa nähdään myös erikoinen tilanne, jossa republikaanipuolue kilpailee demokraattipuoluetta vastaan vaaleissa samalla, kun se on itse jakautunut kahteen vaalien luotettavuudesta väittelevään leiriin.

Luottamus rakenteisiin murroksessa

Toisin sanoen Georgian senaattorivaaleissa mitataan osaltaan sitä, kuinka maltilliset, salaliittoteorioista piittaamattomat republikaaniäänestäjät asemoituvat Bidenin presidenttikaudella, The Washington Post kirjoittaa.

Georgiassa nähty jo surullisen tuttu salaliittoretoriikka murentaa luottamusta poliittisiin instituutioihin ja vaalijärjestelmään. Tämä voi lopulta kostautua republikaaneille, jos heidän oma kannattajakuntansa ei tiistaina ilmesty äänestyspisteille.

Mikäli Perdue ja Loeffler saavat jatkokauden, Bidenin maine puoluerajat ylittävien siltojen rakentajana joutuu koetukselle. Vastassa on puolue, jonka on yhä herkistettävä korvaansa punaisia Make America Great Again -lippalakkeja kantaville äänestäjille. Presidentin on joka tapauksessa tasapainoiltava myös oman puolueensa leirien välillä.