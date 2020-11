Iivo Niskanen on tänäkin talvena Suomi-hiihdon ainoa urheilija, jolta voi odottaa henkilökohtaista arvokisamenestystä. Kuva: Mikko Halvari

Ajankuva vuonna 2020 on se, että koko Suomessa on enää yksi urheilija, jolla on realistinen mahdollisuus kamppailla yksilölajin henkilökohtaisesta olympiamitalista – kesä- ja talvikisat mukaan lukien. Kyseinen henkilö on Iivo Niskanen, eikä hänenkään mitalitodennäköisyytensä vuoden 2022 Pekingin talvikisoissa ole sataprosenttinen.

Maastohiihto on suomalaisen yksilöurheilun keihäänkärki, mutta senkään taso ei ole kansainvälisen huipun tasolla.