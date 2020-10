Kolme ihmistä kuoli Nizzassa 29. lokakuuta tehdyssä terrori-iskussa. Kuvassa nainen vie kukkia iskun uhrien muistolle. Kuva: SEBASTIEN NOGIER

Ranskassa on tapahtunut kahden viikon sisällä kaksi ääri-islamilaista terrori-iskua, joissa tekijä katkaisi uhriltaan pään irti tai yritti sitä. On mahdollista, että tekotapa on länsimaissa tapahtuneissa iskuissa uusi.

Torstaina Ranskan Nizzassa tapahtuneessa terrori-iskussa vuonna 1999 syntynyt tunisialaismies hyökkäsi kirkkoon ja surmasi kaksi naista ja yhden miehen.