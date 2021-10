Liigakarsinta näkyy jo horisontissa. Vain täydellinen ihme voi pelastaa AC Oulun kuiville ennen sitä.

Alempaa loppusarjaa on jäljellä kolme kierrosta. AC Oulun ero edellä olevaan FC Hakaan on seitsemän pistettä ja maalieron vuoksi siihen voi ynnätä yhden pisteen lisää. Kolme voittoa AC Oululle, ja samaan aikaan FC Hakan tai IFK Mariehamnin jääminen ilman pisteitä on yhtälö, jonka toteumiselle ei voi prosentteja antaa.