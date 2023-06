AC Oulu on nyt pelannut puolet runkosarjan otteluistaan. 11 peliä on tuonut oululaisille 17 pistettä, joiden ansiosta se on sarjataulukossa komeasti neljäntenä. Kun lasketaan joukkueiden pistekeskiarvot, sijoitus muuttuu viidenneksi.

Joka tapauksessa AC Oulu on onnistunut, sillä kauden ennakkoasetelmissa sitä haarukoitiin yleisesti sijoille 5–7.