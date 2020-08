Ampumahiihdon maailmancup-kauden olisi tarkoitus käynnistyä Kontiolahdella marraskuun lopussa. Arkistokuva. Kuva: Ralf Hirschberger

Ampumahiihtokauden pitäisi alkaa marraskuun viimeisenä viikonloppuna Kontiolahdella, mutta koronapandemian takia kaikki on vielä auki.

Tällä hetkellä kisoja valmistellaan erilaisten toteutusmallien varaan. Kainsainväliseltä ampumahiihtoliitto IBU:lta odotellaan syyskuun aikana päätöksiä kauden ensimmäisten kisojen järjestämisestä.

Kontiolahden Urheilijoiden mukaan lähtökohtana on, että tapahtuma rakennetaan siten, että paikalla on myös yleisöä. Cup-avausta on valmisteltu jo kesän alusta lähtien.

– Rajoitteiden vallitessa toimimme aluehallintoviranomaisten ohjeiden mukaisesti. Esimerkiksi samaan tyyliin kuin tällä hetkellä tehdään palloilusarjojen otteluissa, tapahtumajohtaja Sami Leinonen Kontiolahden Urheilijoista sanoo tiedotteessa.

IBU on aiemmin kertonut linjaavansa päätöksiä kauden ensimmäisen kolmanneksen kisajärjestelyjä koskien syyskuun aikana.

– Päätöksen jälkeen meillä on valmius avata lipunmyynti nopeastikin ja pääsemme tekemään tarkempia suunnitelmia käytännön toteutuksesta. Seuraamme tilannetta tarkasti yhdessä viranomaisten, IBU:n ja Suomen ampumahiihtoliiton kanssa, Leinonen kertoo.

Leinonen painottaa, että tässä vaiheessa mahdollisilla järjestelytavoilla on turha jossitella. Aikaa h-hetkeen on vielä kolme kuukautta, joten tilanne voi muuttua merkittävästi suuntaan tai toiseen.

– Haluaisimme lopullisen tiedon mahdollisimman nopeasti, mutta liikkuvia osia on paljon ja päätöksiin vaikuttavat monet tekijät. Odotamme, että meillä on heti IBU:n linjauksen jälkeen mahdollisuus kertoa asiasta lisää.