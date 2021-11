Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima (vas.) arvelee, että työmarkkinakeväästä tulee hankala. Seija Hovi-Kuikko johtaa Jytyn liittovaltuustoa. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Ammattiliitto Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima ennakoi turbulenssia työmarkkinoille ensi kevääksi. Jonkinlaisia työtaisteluja tullaan Voiman arvion mukaan näkemään sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.

Jytyn liittovaltuusto kokoustaa Oulussa. Jytyläisiä työskentelee kunta-alalla, yksityisellä sektorilla, järjestöissä ja seurakunnissa. Jäsenistöstä 84 prosenttia on naisia. Jyty on STTK:n jäsenliitto, jossa on noin 50 000 jäsentä.