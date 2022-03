Oulu

Kuva: Susanna Eksymä

Golfin ja frisbeegolfin sisäharjoitteluolosuhteet ovat ottaneet Oulussa askeleen eteenpäin tammikuussa Limingantullissa avatun uuden golfkeskuksen myötä.

Golf Plus -nimeä kantavan keskuksen takaa löytyy neljä osakasta, joista yksi on ammattilaisuraakin tehnyt golffari Peter "Patu" Erofejeff.

– Tein viisi vuotta yhteistyötä Oulussa päämajaansa pitävän Koukkupajan ja yrittäjä Mika Salopuron kanssa. Mikan myytyä yrityksensä hän esitteli minulle tällaisen halli-idean, kun ei osannut eläkkeellekään jäädä, Erofejeff taustoittaa.

Hän kertoo innostuneensa Salopuron ideasta välittömästi.

– En tiennyt entuudestaan Oulun seudusta paljoakaan, mutta sen tiesin, että Oulu on todella vireä golfkaupunki. Suur-Oulun alueella on jo lähemmäs 10 000 harrastajaa, ja frisbeegolffareita ainakin kolminkertainen määrä. Näillä harrastajamäärillä alueella on tilausta toisellekin täyskaliiberiselle harjoitteluhallille, Erofejeff sanoo ja viittaa Oulun Ruskossa jo toimivaan Oulun Golfhalliin.

Erofejeff toivoo, että sisäharjoitteluolosuhteiden paraneminen buustaisi lajien kasvua Oulussa entisestään.

– Sisäharjoitteluhalli palvelee paitsi konkaripelaajia, se on myös matalan kynnyksen paikka aloittelijoille tulla kokeilemaan lajia.

Todentuntuista harjoittelua

Elokuussa 2021 syntynyt idea Ouluun perustettavasta uudesta golfhallista konkretisoitui tammikuun alussa, kun Golf Plus avasi ovensa asiakkaille Jääsalontie 20:ssä.

Vuorokauden ympäri avoinna oleva, reilun tuhannen neliön suuruinen harjoittelukeskus pitää sisällään monipuolisen golfin lähipelialueen, viisipaikkaisen lyöntitutkilla varustellun lyöntihallin sekä kaksi golfsimulaattoria, joissa voi pelata satoja golfkenttiä.

Frisbeegolffareita puolestaan palvelee kaksi puttaushallia sekä tekniikkastudio.

– Nykytekniikan ansiosta sisäharjoittelu on molemmissa lajeissa tänä päivänä todella todentuntuista ja teknologia analysoi lyöntejä ja heittoja erittäin tarkasti. Tavoitteenamme on olla Suomen modernein golfin sisäharjoittelukeskus, Erofejeff sanoo.

Maaliskuun aikana keskukseen rakentuu myös täyden palvelun golfmyymälä, joka tarjoaa myös mailahuolto.

– Koko keskuksen avajaisia vietetään huhtikuussa, Erofejeff kertoo.

Kielimuuri murenemassa

– Onhan tässä pientä kulttuurishokkia ollut ilmassa. Hyppy ammattiurheilijuudesta yritysmaailmaan ja siihen päälle vielä uusi kotikaupunki, Erofejeff huokaa.

Hän vitsailee kielimuurin oululaisten kanssa alkavan jo pikkuhiljaa murenemaan ja Toripolliisiakin on käyty jo kertaalleen paikan päällä ihastelemassa.

– Erityisen mukavaa Oulussa on ollut se, että kaikki tuntuu olevan lähellä ja elämiseen jää ajelun sijaan enemmän aikaa kuin pääkaupunkiseudulla, vaimonsa ja kolmen lapsensa kanssa Ouluun noin kuukausi sitten muuttanut mies iloitsee.

Tavoitteellisen golfin pelaamisen Erofejeff sanoo tällä hetkellä olevan tauolla.

– Olen aika putkinäköinen tyyppi siinä mielessä, että satsaan yhteen asiaan kerrallaan, ja juuri nyt se on golfin kehittäminen Oulussa.

Ovia kilpakentillekään Erofejeff ei ole kuitenkaan kokonaan mielessään sulkenut.

– Olen päässyt elämään unelmaani ja pelaamaan Euroopan pääkiertueilla. Se polte on olemassa edelleen.