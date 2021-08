Oulu

Pitkän tauon jälkeen Tomi Honka viihtyy jälleen nyrkkeilysalilla, mutta ainakin toistaiseksi aiemmasta poikkeavassa roolissa. Kuva: Susanna Eksymä

Tomi Honka oli matkalla tähtiin.

Nuorukainen pokkasi nyrkkeilyn suomenmestaruuksia ja oli hilkulla päätyä olympiaedustajaksikin. Maajoukkueessa mies toimi kapteenina.

Tammikuussa 2017 Honka sai unelmiensa paikan saksalaisesta Sauerland-ammattilaistallista. Kun pari kuukautta myöhemmin 24-vuotias suurlupaus nousi ensimmäistä kertaa kehään paidattomana, Iltalehti otsikoi voitokkaan Hongan moukaroineen vastustajaansa kuin vierasta sikaa.

Vielä saman vuoden syyskuussa Honka kipusi köysineliöön uudestaan. Vastaan asettui latvialainen Reinis Porozovs. Suomalaisiskijä kirjautti kamppailusta tilastoihin ammattilaisuransa ensimmäisen tappion.

Siihen tilasto pysähtyi. Voitot, tappiot ja tasatulokset jäivät lukemiin 1–1–0, kun Tomi Honka sairastui.

Loppu puskemiselle

Allekirjoitettuaan ammattilaissopimuksen Honka uhkui tarmoa Ylen haastattelussa.

– Olen kova tekemään töitä ja sikäli tilanne on minulle ihanteellinen, että voin nyt panostaa täysillä nyrkkeilyyn, hän sanoi.

Menestyksen sijaan panostus johti kuitenkin uran jäädyttäneeseen sairastumiseen.

– Vedin itseni piippuun. Poltin itseni aivan loppuun. Tuli kaikennäköistä probleemaa, enkä pystynyt lajiin palaamaan, Honka kertoo Forum24:lle.

Kilpaileminen jäi, ja samalla elämästä poistui suurta roolia näytellyt osa. Aluksi se oli kriisi, mutta sittemmin ratkaisu on osoittanut arvonsa.

– Myöhemmin ajateltuna olen tyytyväinen lopettamispäätöksestä. On vähän helpottunutkin olo, että ei tarvitse joka aamu herätä lenkille tai treenaamaan. Vaikka kuntoa pitääkin yllä, ei tarvitse enää täysillä puskea, Honka sanoo.

Rakkaus on hyvä asia

Kun ura oli ohi, oli aika uudelle. Helsingissä syntynyt ja asunut Honka suuntasi sukunsa kotikonnuille.

– Lähdin, kun tuli koulun ja töiden puolesta mahdollisuus käydä Oulussa.

Oulussa ajatus silkasta käymisestä kuitenkin muuttui, kun elämään avautui uusi onni. Rakkaus.

– Löysin naisen, ja päätin jäädä. Puolitoista vuotta olen täällä nyt asunut ja pikkuhiljaa alan tuntea itseni oululaiseksi.

Elämä on mallillaan, ja kesällä pari kihlautui.

– Nyt kaunottaren kanssa rakennetaan yhteistä tulevaisuutta.

– Rakkaus on hyvä asia, hän tiivistää.

Paluu salille

Honka piti uran päätyttyä pitkään etäisyyttä nyrkkeilyyn. Ajan oli tehtävä työtä, jotta rakkaus saattoi syttyä uudelleen myös lajiin – joskin erilaisena.

Vuosi sitten Honka tapasi sattumalta kaupungilla paikallisen nyrkkeilyn puuhamiehen ja Kiimingin Nyrkkeilykerhon päävalmentajan Matti Lanton. Hän tiedusteli Hongan halukkuutta kokeilla valmentamista, mutta vielä silloin aika ei ollut kypsä. Vuotta myöhemmin oli.

Kiimingin Nyrkkeilykerho avasi uuden salin ja oli vahvistamassa valmennustii­miään.

– Nyt kesällä, kun sali siirtyi Äimäraution kupeeseen, tuli kipinä, että voisihan sitä mennä katsomaan, mitä nuoret siellä tekevät.

Salilla hän kohtasi nuoria, joiden intohimo lajiin teki vaikutuksen.

– Iski into, että omaa laajaa oppia voisi jakaa eteenpäinkin.

Sitäkin, joka on kantapään kautta ammennettua.

– Siinäkin on hyvä kokemus nuorille välitettäväksi, että maltti on valttia. Ei riitä, että painaa vain eteenpäin. Pitää välillä ottaa myös hetki itselle ja rauhoittua, että pääsee palautumaan, Honka tietää.

Ehkä sittenkin

Hongan lisäksi Kiimingin Nyrkkeilykerhon fysiikkavalmennukseen on löytynyt voimanoston moninkertainen maailmanmestari Kyösti Vilmi. Puitteet ovat Hongan mukaan kunnossa, ja hän toivoo, että salille löytyisi lisääkin nuoria kokeilemaan hänelle rakasta lajia.

– Seurassa on hyvä meininki, ja se haluaa panostaa nuoriin. Nyrkkeily on hieno harrastus, ja jos haluja on, voi edetä kilpailemaankin. Kenellä vain vähänkään energiaa ja kipinää on, niin salille vain.

Mutta kuinka kytee Hongan oma kipinä? Jos löytyi uudestaan rakkaus lajiin, niin löytyisikö vielä palo kilpailemiseenkin?

29-vuotiaalle kaikki olisi vielä iän puolesta mahdollista. Honka katsoo kuitenkin, ettei pysty vieläkään treenaamaan sillä tasolla, että voisi palata ammattiurheilijaksi.

Täysin hän ei silti sulje pois mahdollisuutta, että joskus sekin voisi olla vielä toisin.

– Ihan näillä näkymin en ole kehään palaamassa, mutta eihän sitä koskaan tiedä, kuinka nyrkkeilykipinä iskee. Nyt keskityn kuitenkin auttamaan nuoria eteenpäin, Tomi Honka sanoo.