Ammattikorkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuolto siirtyy 1. tammikuuta 2021 alkaen Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) piiriin. Muutos vaikuttaa noin 270 000 korkeakouluopiskelijaan.

Korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon järjestämisvastuu ja terveydenhoitomaksun kerääminen siirtyvät vuoden alussa kunnilta Kelan vastuulle. Muutoksen taustalla on voimaantuleva uusi laki korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta, jonka tarkoituksena on turvata opiskelijoiden terveydenhuollon tasalaatuisuus ja saavutettavuus valtakunnallisesti.

Muutoksen myötä YTHS:n asiakasmäärä kasvaa yli kaksinkertaiseksi. Kaikilla YHTS:n on käytössä samat palvelut opiskelupaikkakunnasta riippumatta ja osa palveluista tuotetaan valtakunnallisesti digitaalisesti etänä.

Vuoden 2021 alusta YTHS:n lähivastaanottopalveluja on saatavilla 45 paikkakunnilla, joista 23 on säätiön omia palvelupisteitä. 95 kaikista korkeakouluopiskelijoista on YTHS:n omien palvelupisteiden piirissä, Kela kertoo tiedotteessaan.

Kela kerää jatkossa korkeakouluopiskelijoilta terveydenhoitomaksun, joka on vuonna 35,80 euroa lukukaudessa. Valtio rahoittaa 77 prosenttia korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollosta ja loput 23 prosenttia katetaan opiskelijoiden maksamilla terveydenhoitomaksuilla.