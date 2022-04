Työvoimapula laajenee terveys- ja sosiaalialalla myös Pohjois-Pohjanmaalla. Tilanne on edelleen heikentynyt viime syksystä. Erityisesti lähihoitajista on pulaa. Kuvituskuva. Kuva: Anssi Jokiranta

Työttömyys jatkaa laskuaan Pohjois-Pohjanmaalla. Tällä hetkellä tilanne on vuotta 2019 vastaavalla tasolla, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto tiedottaa.

Työvoiman kysyntä on jatkunut edelleen korkeana, ja monilla aloilla on pulaa ammattitaitoisista osaajista.

Avoimia työpaikkoja on huomattavasti aiempia vuosia enemmän. Talvikaudella työvoimaa vähentävät sekä kesällä vilkastuvat toimialat alkavat hiljalleen palkata työvoimaa kesäkaudelle.

Tilanne on kaksijakoinen, eli työvoimapulaa ja työttömyyttä esiintyy samanaikaisesti.

Pohjois-Pohjanmaan alueella oli tammikuussa TE-palvelujen kautta avoimena 9 596 työpaikkaa, joka oli noin 4 000 enemmän kuin vuosi sitten. Kesätyöpaikkoja on tarjolla koronaa edeltäviä vuosia vastaavasti.

TE-toimiston ammattibarometrin mukaan pula-alojen kirjo on laajentunut. Eniten työvoimapulaa on Oulun seudulla. Toisaalta Oulun seudun työpaikkatarjonta on monia seutuja laajempi.

Työvoiman ylitarjonta keskittyy lähes yksinomaan Oulun seudulle. Monilla seuduilla ylitarjontaa ei ole lainkaan, tiedotteessa todetaan.

Työvoimapula laajenee terveys- ja sosiaalialalla myös Pohjois-Pohjanmaalla. Tilanne on edelleen heikentynyt viime syksystä. Erityisesti lähihoitajista on pulaa kaikissa alueen seutukunnissa. Pulaa on myös psykologeista, sosiaalityön erityisasiantuntijoista, sairaanhoitajista sekä kotipalvelutoiminnan työntekijöistä.

Erikoislääkäreistä on pulaa erityisesti Oulun ja Raahen seutukunnissa. Uutena ryhmänä ammattibarometrissä pula-ammatteihin on noussut myös puheterapeutit.

Opetusalalla tarvitaan nyt lastentarhanopettajia, ja erityisesti sijaisuuksiin on vaikea saada osaajia. Oulun seudulla on ylitarjontaa peruskoulun alaluokkien opettajista.

Lukion ja peruskoulun yläluokkien opettajista on ylitarjontaa Oulun seutukunnassa ja vastaavasti pulaa Haapavesi-Siikalatvan, Nivala-Haapajärven ja Koillismaan seuduilla.

Hotelli- ja ravintola-aloilla pulaa tullaan kokemaan avustavista keittiötyöntekijöistä, pikaruokatyöntekijöistä, ravintola- ja suurtaloustyöntekijöistä sekä tarjoilijoista.

Myyntiedustajien ja puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjien osalta on pulaa edelleen liki koko alueella, sillä alan provisiopalkkaus ei houkuta työnhakijoita.

Maakunnassa tullaan kokemaan osaajapulaa myös kattoasentajista, muurareista, talonrakentajista sekä muista rakennusalan osaajista, johtuen kiihtyneestä rakennustarpeesta.

TE-toimiston mukaan ammatillinen ylitarjonta painottuu käsityövaltaisiin aloihin sekä tieto- ja viestintäteknologian asentajiin ja korjaajiin sekä käytön tukihenkilöihin.

Ratkaisuna liikatarjontaan voisivat olla muuntokoulutukset ja rekrytointikoulutukset.

Ammattibarometrissä TE-toimisto arvioi reilun 200 ammatin työvoiman kysyntänäkymiä sekä työvoiman kysynnän ja tarjonnan tasapainon kehitystä.

Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto laatii ammattibarometrin kaksi kertaa vuodessa, maaliskuussa ja syyskuussa.