Oulun seudun tiestöllä on vielä kunnossapidon töitä tehtävänä viikon takaisen suojasään jäljiltä. Kuvassa Kaakkurissa ”vapaan oikean” ramppi, joka on syvillä urilla. Kuva: Maiju Pohjanheimo

Viime viikon alkupuolen suojasää vei Oulun katuverkoston kehnoon kuntoon ja tiestöä on kunnostettu siitä lähtien.

– On aurattu, höylätty, poistettu polannetta ja hiekoitettu. Tänäänkin aamuyöstä asti on töitä tehty, vs.