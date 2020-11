Los Angeles

Asiakkaat ruokailivat ravintola Ivyn ulkopatiolla West Hollywoodissa vielä sunnuntaina. Ravintolaruokailu kiellettiin myös ulkona Los Angelesissa keskiviikkoillasta lukien.

Kiitospäiväksi isoäidin luokse ja jouluksi hänen hautajaisiinsa, viranomaiset varoittavat. Silti jopa 50 miljoonan amerikkalaisen pelättiin matkustavan sukulaisten ja ystävien luo torstaiseen kiitospäivän ja sen jälkeisen viikonlopun viettoon.

Covid-tapaukset ovat kuukauden aikana kolminkertaistuneet Kaliforniassa, jossa on öisin voimassa rajoitettu ulkonaliikkumiskielto. Los Angelesin piirikunnassa ravintolaruokailu on ollut keskiviikkoillasta lähtien kiellettyä myös ulkopatioilla. Vain ruuan kotiintoimitus tai mukaanotto on ollut sallittua. Kaupat ovat yrittäneet pärjätä tuomalla tuotteita jalkakäytävälle ja toimittamalla niitä kotiin.