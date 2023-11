Viisi vuotta sitten Amelia ja Brett Irwin päättivät jättää Ison-Britannian ja lähteä kiertämään Eurooppaa. Siitä lähtien he ovat asuneet asuntovaunussa lastensa ja kahden kissansa kanssa. Nyt he rakentavat Kilpisjärvelle hulppeaa taloa, joka on kyläläisten keskuudessa nähtävyys. Tällä viikolla talo nähdään myös televisiossa.