Kaivostoimintaa kansallispuistossa Parán osavaltion alueella Brasilian pohjoisosassa. Arkistokuva. Kuva: Daniel Parananayba / HANDOUT

Amazonin sademetsän pinta-ala jatkaa voimakasta pienentymistään. Vuoden aikana Amazonin sademetsää paloi ja kaadettiin yli 11 000 neliökilometrin kokoinen alue, mikä on 9,5 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna.

Tuhottu alue on seitsemän Britannian pääkaupungin Lontoon kokoinen. Vuotuinen metsäkato on suurin sitten vuoden 2008.

Luvut perustuvat Brasilian avaruusjärjestö Inpen tutkimukseen, jossa sademetsän kokoa verrattiin satelliittikuvissa vuoden 2019 elokuun ja tämän vuoden heinäkuun välillä. Britannian yleisradion BBC:n mukaan tulokset ovat alustavia. Lopulliset tulokset tulevat ensin vuoden alkupuolella.

Vuoden 2009 ilmastolain perusteella Brasilian tavoitteena on pienentää Amazonin vuotuinen metsäkato 3 900 neliökilometriin. Noin 60 prosenttia Amazonin sademetsistä sijaitsee Brasilian alueella.

Uhkana "käännepisteen" ylittäminen

Amazon on maailman suurin sademetsä, jossa elää miljoonia eläin ja kasvilajeja. Se on maailman luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen kannalta erittäin tärkeä alue.

Alueen sademetsät ovat tärkeässä osassa myös ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa, koska metsät sitovat itseensä ilmasta hiilidioksidia. On arvioitu, että Amazonin sademetsät tuottavat 20 prosenttia maapallon hapesta.

Sademetsän pinta-ala on pienentynyt arvioiden mukaan noin 17 prosenttia vuoden 1970 koosta.

Viime syksynä Amazonin sademetsässä riehui isoja metsäpaloja.

Viime vuosina Amazonin alueella on riehunut voimakkaita metsäpaloja, joissa on tuhoutunut paljon metsää. Metsäpalot ovat normaaleja kuivan kauden aikana, mutta viime vuosina niitä on sytytetty myös tarkoituksella, jotta karjalle saadaan laidunmaata.

Tieteen asiantuntija ovat myös varoittaneet niin sanotusta "käännepisteestä", jonka ylittäminen johtaa Amazonin luonnon voimakkaaseen muutokseen. Tämän pisteen rajana on pidetty 20–25 prosentin metsäkatoa, kertoo muun muassa BBC.

Siitä seuraisi pitkiä kuivia kausia, lämpötilan kohoamista ja trooppiset sademetsät alkaisivat paikoin muuttua kuiviksi savanneiksi.

Ympäristönsuojelijoiden työtä on vaikeutettu Jair Bolsonaron kaudella

Saksan kestävän kehityksen instituutissa työskentelevä brasilialainen ympäristönsuojelija Carlos Rittl kuvasi uusia tietoja metsäkadosta "nöyryyttäviksi, häpeällisiksi ja raivostuttaviksi".

– Pinta-ala vastaa kolmannesta Belgiasta. Jättiläismäinen alue metsää on menetetty yksinkertaisesti siitä syystä, että Bolsonaron kaudella metsän tuhoajien ei ole täytynyt pelätä saavansa rangaistusta teoistaan, Rittl sanoi sanomalehti The Guardianin mukaan.

Tuhannet ihmiset osoittivat mieltään viime vuoden elokuussa Amazonin suojelemisen puolesta ja Brasilian presidenttiä Jair Bolsonaroa vastaan Rio de Janeirossa Brasiliassa.

Amazonin sademetsin kaataminen ja polttaminen ovat voimistuneet Brasilian presidentin Jair Bolsonaron noustua valtaan viime vuoden alussa. Hän on kannustanut maanviljelijöitä ja karjankasvattajia valtaamaan alaa sademetsältä ja edistänyt kaivosteollisuutta, jotta ihmisten elintaso nousisi ja talous kasvaisi.

Bolsonaro on myös heikentänyt maan ympäristöviraston IBAMAn ja muiden liittovaltion virastojen toimintaa ja rahoitusta. Virastoilla on muun muassa oikeus määrätä laittomista metsähakkuista sakkoja ja pidättää ympäristölakeja rikkoneita.

Erityisesti Amazonin alueella asuvat alkuperäisasukkaat ovat vastustaneet voimakkaasti Bolsonaron toimia.

Armeijan käyttäminen suojelutyössä on saattanut pahentaa tilannetta

Toisin kuin ympäristönsuojelijat Brasilian viranomaiset ovat nähneet tuoreet tutkimustulokset myönteisenä kehityksenä, koska metsäkadon kasvu on pienentynyt viime vuoden 34 prosentista noin kymmeneen.

– Vaikka emme ole täällä juhlimassa, tulokset osoittavat, että työmme alkaa tuottaa tulosta, Brasilian varapresidentti Hamilton Mourao sanoi Inpen päätoimistossa Sao Paulossa uutistoimisto Reutersin mukaan.

Mourao kertoi, että lukemat olivat hyviä myös siinä mielessä, koska viranomaiset olivat odottaneet 20 prosentin kasvua metsien tuhoutumisessa.

Ympäristöjärjestö Greenpeacen Amazonin tiedottaja Cristiane Mazzettin mukaan tuoreet tulokset kuvastavat Bolsonaron ympäristöpolitiikkaa ja väärää strategiaa metsien suojelussa.

– Nämä luvut osoittavat, että olemme edelleen menossa väärään suuntaan sen suhteen, kun meidän tulisi hidastaa ilmastonmuutosta ja luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä, Mazzetti sanoi The Guardianille.

Bolsonaro on muun muassa määrännyt armeijan joukkoja vastaamaan metsien suojelusta, vaikka tehtävä olisi Mazzettin mukaan pitänyt antaa ympäristönsuojelun ammattilaisille. Alun perin armeijan komennuksen olisi pitänyt kestää kesäkuuhun asti, mutta Bolsonaro on pidentänyt sitä kritiikistä huolimatta marraskuuhun asti.

Uutistoimisto AP:n mukaan puolustusvoimien joukkojen käyttäminen metsiensuojelussa on pahentanut Amazonin tilannetta. Armeija on esimerkiksi osallistunut useisiin pieniin tie- ja siltahankkeisiin, joilla on parannettu kulkuyhteyksiä suojelluille alueille, mikä on mahdollistanut metsien tehokkaamman hyödyntämisen.

Myös ympäristörikoksista määrättyjen sakkojen lukumäärä on vähentynyt huomattavasti Bolsonaron kauden aikana.

Joe Biden saattaa lisätä painetta Brasiliaa kohtaan

Maailman johtajat ovat kritisoineet Brasilian toimia Amazonin tuhoutumisen estämisessä. Esimerkiksi Ranskan presidentti Emmanuel Macron on sanonut, ettei Brasilia tee riittävästi metsien suojelemiseksi.

Joe Bidenin valinta Yhdysvaltain presidentiksi on herättänyt toiveita, että Yhdysvallat lisää painetta Brasiliaa kohtaan, jotta se estäisi tehokkaammin laittomia hakkuita ja metsän kaskeamista maatalouden käyttöön.

Bidenin mielestä valtioiden pitäisi tukea taloudellisesti Brasilian työtä metsien tuhoutumisen estämiseksi. Hän on myös uhannut Brasiliaa taloudellisilla seuraamuksilla, jos se ei tehosta suojelutoimia.

Bolsonaro torjui voimakkaasti Bidenin kritiikin ja sanoi, että esitetyt toimet rikkovat Brasilian suvereniteettia.