Ennen kuin hänestä tuli Wonder Woman, hän oli Diana, soturiksi koulutettu amatsonien prinsessa.

Vaikka planeetta meinaisi räjähtää alta, on Avengerseissa ja Marvelin muissa supersankariseikkailuissa aina jotain värikästä ja surutonta. Pahin kilpailija DC puolestaan sammuttaisi valot ja soittaisi surumarssia silloinkin, kun Batman lähtee kesälaitumille. Wonder Womanissa sentään otsakurtut tasoittuivat kohtuullisiksi – johtuisiko siitä, että ohjaaja oli nainen, Patty Jenkins? Myös israelilainen Gal Gadot on irtonaisessa vireessä, vaikka amatsoniprinsessa Dianana joutuukin lähtemään paratiisisaareltaan ensimmäiseen maailmansotaan. (USA 2017)

