Amanda Kotaja kelasi 100 metrin maailmanmestariksi kisaennätyksellä 15,96. Kuva: Harri Kapustamäki, Paralympiakomitea/KIHU

Suomen Amanda Kotaja voitti kultaa ratakelauksen naisten T54-luokan 100 metrin finaalissa Pariisissa järjestettävissä parayleisurheilun MM-kilpailuissa. Maailmanmestaruus tuli kisaennätyksellä ajalla 15,96. Aiempi kisaennätys oli myös Kotajan nimissä neljän vuoden takaa.

28-vuotias Kotaja selviytyi loppukilpailuun oltuaan selkeästi alkueränsä nopein ja koko alkuerien neljänneksi nopein. Kotajalle maailmanmestaruus oli neljäs. Hän on myös kelannut kerran olympiahopeaa, ja EM-kisoissakin on tullut neljä mestaruutta. Kotaja on ollut hyvässä iskussa tällä kaudella. Toukokuun lopulla hän sai haltuunsa pyörätuolikelauksen 54-luokan Euroopan ennätyksen ja maailman tämän kauden kärkituloksen 15,36.