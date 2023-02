Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (HUS) tehdyssä tutkimuksessa selvisi, että tyypin 1 diabetesta sairastavien lasten sokeriarvot paranivat älypumppujärjestelmän käytön avulla.

Tutkimukseen osallistui 35 lasta, jotka olivat iältään 2–6-vuotiaita. Tutkimuksen aikana heillä ei havaittu vakavia sokeriarvojen heilahteluja ollenkaan. Arvot pysyivät tavoitealueella pidempään kuin ennen pumpun käyttöä. Myös vanhempien kokemus sairauden kuormittavuudesta väheni huomattavasti.

Itsesäätelevä insuliinipumppu, niin sanottu älypumppu, mittaa ihonalaiskudoksen sokeripitoisuutta viiden minuutin välein, minkä perusteella laite lisää tai vähentää insuliiniannosta automaattisesti.

– Pienten lasten diabeteksen hoito on vaativaa, eikä nykyisillä hoitomuodoilla päästä useinkaan hoitotavoitteisiin. Lisäksi lapsen diabeteksen hoito on vanhemmille ja lähipiirille kovin kuormittavaa, kertoo lastenendokrinologi Anna-Kaisa Tuomaala HUSista.

– Erityisesti öisten liian matalien verensokeriarvojen pelko on tavallista.

Verensokeriarvot voivat olla illalla nukahtamisen jälkeen korkeita ja aamuyöstä puolestaan matalia. Insuliinin annostelu pienille lapsille on hyvin tarkkaa säätämistä.

Helpotus lapsille ja vanhemmille

HUSin tutkimuksessa seurattiin lasten sokeriarvoja ja seurattiin samalla vanhempien huolestuneisuutta ja uupumustilaa sairauden suhteen. Sokeriarvot paranivat ja vanhempien kuormittavuus väheni.

Tavoitearvoissa pysyminen ehkäisee monia ongelmia myöhemmällä iällä.

– Komplikaatiot ovat ikäviä yksilölle itselleen, mutta ne tulevat myös yhteiskunnalle kalliiksi. Lisäksi pienten lasten vanhemmat joutuvat usein olemaan poissa työstä diabeteksesta johtuvan yövalvomisen vuoksi.

Tutkimusta tehdessä käytössä oli vain yhdenlainen pumppu, joka todettiin turvalliseksi.

– Toivomme, että voimme jatkossa valita älypumpuista sen, joka sopii kullekin potilaalle parhaiten, Tuomaala toteaa.

Suomessa on noin 50 000 tyypin 1 diabetespotilasta, joista 5000 on lapsia ja nuoria. Vuosittain sairastuu noin 500 alle 15-vuotiasta lasta ja ilmaantuvuus on ollut parin viime vuoden aikana kasvussa.