Oulun Isokadulle avautui keväällä uusi käytettyjen vaatteiden liike, Always Second Store. Äkkiseltään kirpputorilta vaikuttava liike on Jukka-Pekka Hiltusen perustama osto- ja myyntiliike vintagevaatteille.

Oululaislähtöinen Hiltunen asui puolisonsa kanssa 15 vuotta Helsingissä ennen paluumuuttoaan kolmisen vuotta sitten. Pääkaupungissa vintagevaatteiden liikkeitä oli useita. Miksei sellaista voisi tuoda Ouluunkin?