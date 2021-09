OULU

Toppilan siilosta häädettiin kesän aikana pulut ja tilkittiin kolot. Kuva: Jarmo Kontiainen

Nosturivoimia tarvittiin Aaltosiilon luona aiemmin syksyllä, kun väkeä kävi tarkistamassa entisen sellutehtaan betonisen hakesiilon katon kuntoa. Liki 30 metriin kohoavan rakennuksen huipulta näkyy kauas.

– Oli hyvin jännittävää nähdä ne näkymät. Sieltä näkee meren, Toppilan alueen ja keskustaa. Se oli huikeaa, projektikoordinaattori Laura Heinonen hehkuttaa.

Aaltosiilo on saamassa uuden elämän nykyisen omistajansa, espanjalaisen Factum Foundation -säätiön käsissä. Yhtenä ajatuksena on herännyt maiseman hyödyntäminen.

– Toiveena on, että saataisiin rappuset sinne ylös, jotta ihmiset pääsisivät ihailemaan kaikkea, mitä sieltä näkyy, Heinonen kertoo.

Roinasta eroon

Siilon ympärillä on tapahtunut viime aikoina paljon. Tarkoituksena on perustaa Aaltosiillon ympärille oma kannatusyhdistys. Heinosen mukaan muutostöiden tilanteeseen ollaan säätiössä tyytyväisiä.

– Siilo on esimerkiksi saatu sisältä tyhjennettyä. Se oli aivan täynnä roinaa. Nyt se näyttää sisältä aivan erilaiselta, hän kertoo.

Siilo-talon ostaneen firman edustaja Factum foundationin Suomen edustaja Laura Heinonen. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen/Arkisto

Suuren muutoksen toi myös pulujen häätö. Rakennus on saatu tilkittyä niin, etteivät siivekkäät pääse enää sisään ja sotkemaan.

Valmista jälkeä on tullut digitoinnissakin. Oamk ja Factum Foundationin droonitiimi ovat skannanneet siilon, ja rakennuksesta on tehty 3D-malli. Arkkitehti Charlotte Skene Catling piirtää mallin avulla suunnitelmia, joilla rakennuksen kanssa edetään.

Digitointiteknologialla on Laura Heinosen mukaan tulevaisuudessa tilausta. Vielä 20–30 vuotta sitten sitä ei nähty merkittävänä alana, mutta tilanne on muuttumassa.

– Huomio on kiinnittynyt ja lisääntynyt siihen liittyen, miten tällaisia rakennuksia ja teollista perintöä voitaisiin säilyttää. Rakennuskantaa on todella paljon. Samalla on esillä ilmastonmuutos, ja ajatus siitä, että uuden rakentamisen sijasta pystyttäisiin ottamaan käyttöön vanhaa, Heinonen korostaa.

Tukevasti paikallaan

Aaltosiilolle on avattu hiljattain omat nettisivut. Rakennuksen osoite päädyttiin muuttamaan Alvar Aallon kadulle aiemmalta Paalikadun puolelta.

– Parempi niin päin, ja rakennukset eivät itse asiassa edes näy Paalikadulle, Heinonen huomauttaa.

Tähän mennessä Aaltosiilolla ei ole vielä järjestetty tapahtumia, mutta ideoita niistä on. Esillä on ollut esimerkiksi jonkinlaisen musiikkitapahtuman järjestäminen ja striimaus.

Ensin rakennukseen täytyy saada kuitenkin sähköt ja valot. Oman haasteensa tuo tähän vuodenaikaan myös Oulun syksyinen sää.

Itse rakennus seisoo Heinosen mukaan tukevasti paikoillaan eikä esimerkiksi sortumisvaaraa ole. Haasteita kuitenkin riittää.

– Rappaus on monin paikoin halkeillut. Suuri huoli on, että onko sementti tukirautojen päällä liian ohutta. On suuri riski, että kosteus pääsee kosketuksiin metallin kanssa, Heinonen toteaa.

Ensin pinnat on tarkoitus puhdistaa, sen jälkeen paikataan halkeamat. Lopuksi pinta päällystetään pinnoitteella.